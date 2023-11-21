Сжегшего паспорт певца Шарлота заподозрили еще в одном преступлении Mash: певец Шарлот мог незаконно приобрести военный билет

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Певец Шарлот

Певца Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере, исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии, пишет Mash. По данным Telegram-канала, медкомиссия признала исполнителя негодным, но задолго до этого музыкант уже показывал имеющийся военный билет.

Mash сообщает, что медицинская комиссия самарского военкомата нашла у Шарлота продольное плоскостопие третьей степени. По информации канала, артист прошел военно-врачебную экспертизу до отъезда в Ереван. Пока врачи думали над диагнозом, певец эмигрировал, сжег паспорт и получил несколько десятков тысяч рублей в качестве поддержки от фанатов.

Как только стало известно о непригодности молодого человека для службы в ВС РФ, он в соцсетях анонсировал свое возвращение в страну, продемонстрировав авиабилет. Теперь, как уточняет Mash, к проверке исполнителя по статьям о дискредитации армии России, надругательстве над госсимволом страны и нарушении прав на свободу вероисповедания может добавиться статья о приобретении заведомо поддельного официального документа.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СК и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям блогера и певца Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России. Также, по словам Мизулиной, он оскорблял представителей органов власти и выражал неуважение к обществу.