Сжегшего паспорт певца проверят по заявлению Мизулиной Певца Шарлота проверят на тему дискредитации армии после заявления Мизулиной

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила об обращении в Следственный комитет и МВД России с просьбой дать правовую оценку действиям блогера и певца Эдуарда Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России.

В своих публикациях в социальных сетях Шарлот выступает против проведения специальной военной операции и занимается дискредитацией использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, допускает оскорбление представителей органов государственной власти РФ, граждан Российской Федерации, выражает явное неуважение к обществу и совершает действия в целях оскорбления чувств верующих, — говорится в заявлении.

Ранее Мизулина опубликовала заявление на имя начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди. По словам Мизулиной, они могли действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию.

До этого столичная прокуратура сообщила, что блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве при продаже курсов. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 000 до 1,9 млн рублей.

По версии следствия, Шабутдинов, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, обманывал граждан ложными обещаниями научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Так, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.