В прокуратуре раскрыли подробности дела в отношении блогера Шабутдинова Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по восьми эпизодам крупного мошенничества

Блогеру-миллионнику и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. По данным ведомства, всего в деле насчитывается восемь преступных эпизодов. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.

32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал, — говорится в сообщении.

По версии следствия Шабутдинов, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», обманывал граждан ложными обещаниями научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Так, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Потерпевшими по делу признаны восемь человек, которые заключили с ним договоры на сумму от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина позитивно оценила информацию о задержании блогера. По ее словам, она ждала эту новость с весны. Также Мизулина сообщила, что в очереди на проверку стоят блогеры Михаил Литвин и Гусейн Гасанов.