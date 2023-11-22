Мизулина опубликовала видео с извинениями сжегшего свой паспорт певца Певец Шарлот извинился на камеру по прилете в Россию

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Певец Шарлот прилетел в Москву, где был задержан правоохранителями и публично покаялся на камеру за то, что ранее сжег свой российский паспорт. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. При этом общественница усомнилась в искренности извинений исполнителя.

Блогер Шарлот извинился за свои действия. Вообще мне кажется, что он не совсем адекватно оценивает ситуацию, — написала Мизулина.

Telegram-канал Mash пишет, что Шарлот прибыл из-за рубежа в петербургский аэропорт Пулково, где его сразу встретил наряд полиции и увел в служебное помещение на допрос. До этого Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой провести проверку певца, который публично сжег паспорт.

Я сжег паспорт Российской Федерации. Был ошибочно помешан на ложной информации. Я больше так не буду, — сказал певец на видео.

До этого СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере, исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии. Предполагалось, что медкомиссия признала исполнителя негодным, но задолго до этого музыкант уже показывал имеющийся военный билет.