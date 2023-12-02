Суд арестовал певца Шарлота Самарский суд отправил певца Шарлота под арест до 24 января

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Эдуард Шарлот

Российский певец Эдуард Шарлот признал свою вину по уголовным статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщил РИА Новости следователь в Кировском районном суде Самары. Суд арестовал исполнителя до 24 января.

Признавал вину на допросе. Раскаивался, — сказал следователь.

Молодой человек вернулся в Россию из Армении 22 ноября и сразу был задержан в аэропорту Пулково. В сентябре музыкант сообщал, что готов вернуться на родину, и признавался, что долгое время заблуждался в отношении политических решений властей в России. Как он пояснил после задержания, причиной тому стали оппозиционные YouTube-каналы.

После этого он отбывал 13 суток в петербургском спецприемнике за мелкое хулиганство, но 30 ноября его этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет.

Ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что блогеру удастся избежать шести лет лишения свободы, грозящих ему по двум уголовным делам. В беседе с NEWS.ru юрист намекнул, что решение в отношении артиста уже может быть принято.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в свою очередь предположил, что Шарлот мог бы отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации и отдать долг родине. Он уверен, что в районах боевых действий работу найдут все, в зависимости от физической подготовки.