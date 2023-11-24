Адвокат Жорин оценил шансы певца Шарлота избежать шести лет тюрьмы Адвокат Жорин: певцу Шарлоту вряд ли удастся избежать тюрьмы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сергей Жорин

Адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту удастся избежать шести лет лишения свободы, грозящих ему по двум уголовным делам. В беседе с NEWS.ru юрист намекнул, что решение в отношении артиста уже может быть принято.

Могу сказать одно: сейчас возбуждается все больше дел по определенной категории, как в данном случае. И решение по ним принимается не в тех кабинетах и задолго до того, как начинается судебное разбирательство. Тем не менее я желаю участникам таких процессов объективности и беспристрастности суда, насколько это возможно, — отметил адвокат.

Как стало известно ранее, Шарлот является фигурантом сразу двух уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В настоящее время он отбывает 13 суток ареста в петербургском спецприемнике.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что за публичное сожжение российского паспорта Шарлоту грозит только административное наказание. По его словам, артиста могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 рублей. Привлекать к уголовной ответственности за этот поступок артиста не станут, поскольку паспорт не относится к государственным символами России, пояснил эксперт.