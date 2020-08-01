Шоу-бизнес

В окружении Пугачёвой прокомментировали слухи о разводе с Галкиным

12:54, 01 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор певицы Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании Примадонны с телеведущим Максимом Галкиным.

Некоторые поклонники звёздной пары обсуждают их возможную причину развода. Говорили, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа. Слухи об этом появились совсем недавно, передаёт Teleprogramma.pro.

Как утверждает директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова, поводов для беспокойства нет.

Ничего такого не было и нет, — сказала она.

Ранее телеведущий Максим Галкин показал, как супруга и дети встречают его с гастролей. В Instagram он опубликовал видео, где двойняшки Гарри и Лиза, а также Алла Пугачёва радостно приветствуют его после очередной рабочей поездки. На кадрах видно, что первой к знаменитому отцу бежит маленькая Лиза. Она встречает папу прямо в дворе их огромного дома. А шестилетний Гарри вместе с Аллой Борисовной, облачённой в шорты и просторный свитер, ждут их дома, стоя у панорамного окна. На ролике видно, что они прыгают и машут прямо в камеру, писал NEWS.ru.

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