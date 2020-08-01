В окружении Пугачёвой прокомментировали слухи о разводе с Галкиным

Директор певицы Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании Примадонны с телеведущим Максимом Галкиным.
Некоторые поклонники звёздной пары обсуждают их возможную причину развода. Говорили, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа. Слухи об этом появились совсем недавно,
Как утверждает директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова, поводов для беспокойства нет.
Ничего такого не было и нет, — сказала она.
Ранее телеведущий Максим Галкин показал, как супруга и дети встречают его с гастролей. В
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