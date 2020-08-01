В окружении Пугачёвой прокомментировали слухи о разводе с Галкиным

https://static.news.ru/photo/51275a62-d3dd-11ea-a769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор певицы Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала появившиеся слухи о расставании Примадонны с телеведущим Максимом Галкиным.

Некоторые поклонники звёздной пары обсуждают их возможную причину развода. Говорили, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа. Слухи об этом появились совсем недавно, передаёт Teleprogramma.pro.

Как утверждает директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова, поводов для беспокойства нет.

Ничего такого не было и нет, — сказала она.