В Москве с выставки о группе «Король и шут» украли жилетку солиста

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Солист группы «Король и Шут» и сопродюсер одноименного сериала Андрей Князев («Князь»)

Жилетка одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева пропала с московской выставки, посвященной коллективу и панк-культуре в целом, сообщает ИА Regnum. В полицию о краже сотрудники галереи сообщили 27 апреля в 21:00.

Неизвестный украл жилетку одного из музыкантов группы «Король и Шут», которая была частью выставки. Пропажу заметили около девяти вечера. На данный момент сумма ущерба не установлена, а полиция проводит проверку, — сообщил источник агентства.

Жилетка музыканта была одним из экспонатов вернисажа. Кроме нее в выставочном зале также представлены другие сценические костюмы музыкантов, рукописи песен и редкие кассеты.

Ранее продюсер Игорь Гудков заявил, что вышедший недавно в свет сериал о группе «Король и Шут» разрушил культ, который сложился вокруг образа солиста Михаила Горшенева. По его словам, некоторых зрителей не устроит ни один актер в роли музыканта, так как «им нужно, чтобы это был Миша».

За 26 лет существования группы музыканты-анархисты с Михаилом «Горшком» Горшенёвым и Андреем «Князем» Князевым во главе выпустили 12 студийных альбомов.