«Разрушили этот культ»: продюсер «Короля и Шута» ответил вдове Горшенева Продюсер «Короля и Шута» Гудков заявил, что сериал разрушил культ солиста группы Горшенева

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Горшенев

Сериал «Король и Шут» разрушил культ, который сложился вокруг образа солиста Михаила Горшенева, считает продюсер Игорь Гудков. В разговоре с «360» он отметил, что у него нет никаких претензий к вдове музыканта. По его словам, Ольга Горшенева имеет право на свое собственное мнение относительно кинокартины.

У меня нет к ней никаких претензий вообще, она имеет право на свое частное мнение. Я думаю, вокруг нее какие-то люди, которые создали свой культ Михаила Горшенева, понятный только им. Мы, наверное, разрушили этот культ, — пояснил продюсер.

Гудков выразил надежду, что Горшенева изменит свое мнение о сериале после просмотра последних эпизодов. По его словам, некоторых зрителей не устроит ни один актер в роли музыканта, так как «им нужно, чтобы это был Миша». Он уточнил, что на вдову Горшенева могли повлиять негативные отзывы в социальных сетях.

Гудков также заявил, что съемочная команда снимала «панк-сказку» и не планировала порочить память группы. Главной целью сериала, по его словам, было показать, как музыканты смогли добиться успеха и стали супергруппой. Он отметил, что изначально Горшенева выступала за идею создать сериала в память о муже.

Сейчас с группой происходит не то что второе рождение, а такое ощущение, что группа существует. <...> Вся эта история сейчас опять даст волну просмотров, я уверен в этом. Мне бы хотелось, чтобы она относилась к этому фильму по-другому. Но у нее сейчас такое мнение после третьей или четвертой серии, — заключил продюсер.

Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга ранее высказала мнение, что образ ее мужа в одноименном сериале не соответствует действительности. Она написала в социальных сетях, что происходящее на экране порочит память музыканта и болезненно для нее и ее детей.