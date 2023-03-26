«Порочит память»: вдова Горшенева впервые высказалась о сериале «КиШ» Вдову солиста «Короля и Шута» возмутил образ мужа в одноименном сериале

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из сериала «КиШ»

Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга оказалась возмущена тем, каким представили ее супруга в одноименном сериале в стиле панк-фэнтези. На своей странице «ВКонтакте» она написала, что происходящее на экране порочит память музыканта и болезненно для нее и ее детей.

Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна, — возмутилась Горшенева.

Вдова музыканта считает, что в образе супруга гиперболизировали слабости и сделали солиста группы антагонистом. По ее словам, в сериале «неверно расставлены акценты» и режиссеру «стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

Горшенева отметила, что многие поклонники и друзья музыканта, а также их общая дочь Александра, находятся в недоумении после просмотра сериала.

В начале марта онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил один из главных сериалов собственного производства 2023 года — панк-сказку «Король и Шут». Авторы сериала, одним из которых стал основатель группы Андрей Князь Князев, рассказали, что хотели создать бурлящий коктейль из огнеопасной панк-атмосферы с примесью запрещенных препаратов, драйвовой музыки и оживших мрачно-сказочных персонажей.