Король шутов: как Горшок встряхнул русский панк-рок К 35-летию группы и 10-летию со дня гибели Михаила Горшка Горшенёва на экраны выходит фэнтезийно-биографический сериал «Король и Шут»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

2 марта на «Кинопоиске» вышел сериал про становление одной из ярчайших панк-рок-групп на стыке веков «Король и Шут». За 26 лет существования группы музыканты-анархисты с Михаилом Горшком Горшенёвым и Андреем Князем Князевым во главе выпустили 12 студийных альбомов, «взяли» «Олимпийский» и приобрели сотни тысяч поклонников. Бунтари-подростки трясли «хаэром» под песни «КиШ» в питерских подворотнях, солидные господа в костюмах отстукивали ритм «Мясо ели мужики» за рулем «Майбахов». У кого-то это продолжается до сих пор. Почему интерес к «Королю и Шуту» не утихает, как на популярности песен отразилась трагическая смерть Горшка и чего ждать фанатам от нового байопика — в материале NEWS.ru.

История группы «Король и Шут»

История «Короля и Шута» началась со знакомства Михаила Горшенёва и Андрея Князева в реставрационном училище. К тому моменту у будущего Горшка уже была группа «Контора», в которую входили его одноклассники Александр Щиголёв и Александр Балунов. Князь показал ребятам свои своеобразные тексты, вдохновленные мистикой и фольклором, а Горшенёв наложил на них собственную панк-рок-музыку. Всем понравилось. Так вчерашние школьники в 16 лет создали основу того, что спустя 30 лет будут считать музыкальным феноменом.

Какое-то время Князь и Горшок работали реставраторами в Эрмитаже, но все их мысли были посвящены музыке. Они выступали за ящик пива и были счастливы просто стоять на сцене. По словам Князева, мысль о том, что за любимое дело можно получать деньги, казалась им невероятной. Зарабатывать пришлось другими способами — разгружать стройматериалы, красить стены, ремонтировать помещения. Они жили сегодняшним днем, вдохновляясь анархической философией и мрачным фольклором.

Очень быстро такой подход к музыке и жизни образовал вокруг молодых бунтарей большой круг поклонников. На смену местечковым выступлениям в питерских клубах пришли стадионные туры по странам бывшего СССР. Песни «КиШ» попали в ротацию на радио, музыканты снимали клипы, давали интервью на телевидении и везде вели себя как настоящие панки — ругались матом, клали ноги на стол и всячески показывали недовольство общепринятыми нормами.

По мнению музыкального критика Ильи Легостаева, у «Короля и Шута» была масса составляющих для того, чтобы стать популярными.

Во-первых, им отлично удавались сами песни. Они были прилипчивыми, оставались на устах, и их легко было играть в подъездах на гитаре, что немаловажно. Во-вторых, у них было довольно резвое шоу и, конечно, харизматичный фронтмен. Плюс умение рассказывать маргинальные сказки. Таким могут похвастаться не все авторы. В этом плане «КиШ» попали именно в ту аудиторию, которая стала для них массовой. А слушали их самые разные: от троечников, учеников средней школы, до вполне половозрелых особ за 20 и за 30. Это говорит о том, что они сумели найти близкие интонации для разных поколений, — рассказал Легостаев NEWS.ru.

«КиШ», наркотики, рок-н-ролл

Но панк-рок со всеми вытекающими последствиями понравился не всем участникам группы. Князь хотел вести более размеренную жизнь, а Горшок жил как настоящая рок‑звезда: дрался с ОМОНом, много пил и употреблял тяжелые наркотики.

Горшок никогда не признавал своих ошибок. Если он в чем-то ошибался, то старался это скрыть и завуалировать — это была его лидерская черта. Он слабость показывать не любил, но сам на ус мотал: ошибся он или нет, можно было понять по его будущим поступкам. Однажды он мне признался: если бы он мог переиграть жизнь до какого-то момента заново, то, в отличие от многих других героиновых наркоманов, которых он знал, он бы с этим не связался. «Многие другие, с кем я общаюсь по этой теме, всегда говорили, что все равно бы подсели на это говно», — сказал он. Он назвал это одной из главных ошибок в жизни — путь, на который он встал и свернуть с которого невозможно. По сути, это была одна из главных вещей, которую он признал, — рассказывал Князев в 2018 году.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Участник группы «Король и Шут» Михаил Горшок Горшенев и Андрей Князев (слева направо) во время выступления на рок-фестивале «Нашествие-2009»

В творчестве группу тоже сильно болтало. Они выпустили экспериментальный альбом «Бунт на корабле», которым оказались недовольны оба музыканта. Только по разным причинам. Горшенёв считал альбом недостаточно тяжелым, а Князев хотел вернуться к старому звучанию группы, за которое их так обожали фанаты. Противоречия привели сначала к сольным альбомам, а затем и к распаду группы. Князев сосредоточился на собственном проекте «КняZz», а Горшенёв увлекся театром и создал рок‑оперу TODD о серийном убийце Суини Тодде. В то время безумная жизнь Горшка обрела черты спокойствия и благополучия. Он был счастлив в браке со второй женой Ольгой, растил двух дочерей и долгое время не употреблял наркотики.

Но за две недели до 40-летия жена нашла его тело в их пригородном доме в Санкт-Петербурге. Как показала судмедэкспертиза, причиной смерти Михаила стала «токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности». Он смешал алкоголь и морфин. Сердце, до этого пережившее восемь остановок, больше не работало.

Феномен популярности «КиШ» и новый сериал про историю группы

Казалось бы, этот трагический аккорд должен был поставить окончательную точку в истории группы. Но спустя почти 10 лет после смерти Горшенёва интерес к «Королю и Шуту» не утихает. Смерть фронтмена только добавила «КиШ» дополнительной мистики, которая так нравится аудитории.

Безусловно, такого рода трагедии помогают стать группе еще более продаваемым товаром. Так уж устроен этот бизнес, что драма и трагедия всегда становятся дополнительным локомотивом, чтобы группа стала еще популярнее. Таких примеров очень много и у нас, и за границей. Другое дело, что это может работать в краткосрочной перспективе. А иногда происходит такое, как с Виктором Цоем. Вот и с «Королем и Шутом» страсти вокруг группы до сих пор не утихают. Одно то, что про группу сняли сериал, говорит об интересе аудитории и высоком коммерческом спросе. Мне кажется, иначе сериальные продюсеры этим просто не заинтересовались бы, — объяснил Легостаев.

Идея сериала принадлежит Андрею Князеву и Игорю Панкеру Гудкову, который снимал фильмы-концерты группы. Они выступили сопродюсерами сериала. По задумке сценаристов и режиссера Рустама Мусафира, в байопике зрители увидят становление группы, громкий успех и боль трагедий.

Авторы сериала соединят на экране фэнтезийный мир музыкантов и их жизнь, в которой даже по тем временам было слишком много алкоголя и наркотиков. Но Князев настаивает, что зависимость Горшка будет показана параллельно с творчеством, а не как в фильме про Владимира Высоцкого.

Мы не будем делать на этом акцент, но и не вправе вычеркивать реальность... В описании Михаила Горшенёва мы будем делать акцент на его человеческих качествах. Наркотики шли как бы параллельно, как другая вселенная. Всё, что у меня связано с Горшком, — это история нашего творчества. Я его знал еще до того, как он стал употреблять. Мы хотим, чтобы это была одновременно и красивая история и по факту, по делу, как оно было, — признался Князев.

По мнению Ильи Легостаева, в новом байопике найдется место и красивым кадрам, закулисному угару, драмам фанаток и художественному вымыслу.

В байопиках не нужно искать точное воссоздание биографии. Это всегда рассуждение на тему, всегда мелодрама или драма и масса эффектных моментов, которые и делают рок-н-ролл рок-н-роллом. К тому же у нас люди очень любят бесовню. Всех всегда интересует параллельная реальность и мистика. А в случае с «КиШ» этого хватает в избытке. Их песни были мистически сказочными на 100%, — сказал критик.