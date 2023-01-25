Феномен Высоцкого: от блатняка до любовных баллад. Музыка, поэзия, роли

Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий был главной звездой 80-х, его блатные песни звучали буквально из каждой советской магнитолы. Попасть на его концерт мечтал каждый второй гражданин СССР, а билеты на спектакли с его участием разлетались как горячие пирожки.

NEWS.ru пообщался с его соседом по гримёрке Валерием Черняевым и музыкальным критиком Евгением Бабичевым. Как неугодному государству барду удалось завоевать народную любовь? Почему его простые мотивы оказались столь востребованы слушателем? И чем его стихи отличались от другой поэзии того времени? Все ответы — в выпуске, приуроченном к 85-летию со дня рождения артиста.