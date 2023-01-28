Названа дата выхода сериала о панк-группе «Король и шут» Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала «Король и Шут»

Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта, сообщили в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

В основу сюжета легла история отечественной панк-группы и ее фронтмена Михаила Горшенева, известного под псевдонимом «Горшок». Сериал поведает о знакомстве будущих участников «Король и Шут» в конце 80-х, их творческом пути и гибели солиста в 2013 году. Частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой примут участие сказочные персонажи из песен коллектива.

Премьера сериала «Король и Шут» состоится на Кинопоиске 2 марта, — рассказали журналистам в пресс-службе.

Горшок ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Коллектив «Король и шут» прекратил существование 1 января 2014 года. Бывшие участники теперь выступают в группе «Северный флот» и «Княzz».

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