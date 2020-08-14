О Горшке из «Короля и шута» снимут документальный фильм

О российском музыканте Михаиле Горшенёве, известном как Горшок из группы «Король и шут», планируют снять документальный фильм. Авторы проекта запросили у Министерства культуры России поддержку в размере 8 млн рублей.
Премьера ленты намечена на 7 августа 2022 года, в день рождения Горшенёва,
Это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен, — рассказала режиссёр ленты Дарья Иванкова.
Участие в создании фильма примут члены семьи Горшенёва и его коллега по «Королю и шуту» Андрей Князев, известный как Князь.
Горшок ушёл из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Коллектив «Король и шут» прекратил существование 1 января 2014 года. Бывшие участники теперь выступают в группе «Северный флот».
В 2019 году сотрудник компании «Яндекс» «перепрошил» «Алису», после чего она начала говорить голосом Михаила Горшенёва, писал NEWS.ru.
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