О Горшке из «Короля и шута» снимут документальный фильм

https://static.news.ru/photo/7b58eebe-de36-11ea-952b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горшенев Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

О российском музыканте Михаиле Горшенёве, известном как Горшок из группы «Король и шут», планируют снять документальный фильм. Авторы проекта запросили у Министерства культуры России поддержку в размере 8 млн рублей.

Премьера ленты намечена на 7 августа 2022 года, в день рождения Горшенёва, сообщает ТАСС. Общий бюджет проекта должен составить 12 млн рублей.

Это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен, — рассказала режиссёр ленты Дарья Иванкова.

Участие в создании фильма примут члены семьи Горшенёва и его коллега по «Королю и шуту» Андрей Князев, известный как Князь.

Горшок ушёл из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Коллектив «Король и шут» прекратил существование 1 января 2014 года. Бывшие участники теперь выступают в группе «Северный флот».

В 2019 году сотрудник компании «Яндекс» «перепрошил» «Алису», после чего она начала говорить голосом Михаила Горшенёва, писал NEWS.ru.