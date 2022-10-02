В Москве началась церемония прощания с Борисом Моисеевым

В столице началась церемония прощания с артистом, танцором и певцом Борисом Моисеевым, она проходит в закрытом режиме в траурном зале Троекуровского кладбища. Трансляцию ведет «5 канал».

Прощание с исполнителем проходит в закрытом режиме. Смерть артиста стала шоком для многих коллег, — пишут журналисты.

Моисеева не стало 27 сентября. Артист ушел из жизни после долгой борьбы с тяжелым заболеванием: в 2010 году он перенес первый инсульт. Он умер в 68 лет.

Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Роковым для артиста стал третий по счету инсульт. Отмечалось, что в последнее времявел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня.