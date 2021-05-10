«Устроим жаришку!»: Гоген Солнцев рассказал о домогательствах продюсера

https://static.news.ru/photo/a38fc716-b23b-11eb-a524-96000091f725_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев в интервью Sobesednik.ru признался, что стал жертвой домогательств со стороны продюсера.

По словам артиста, эта влиятельная женщина, которая впоследствии хотела устроить с ним «жаришку», обещала сделать его звездой и обеспечить попадание на первые строки хитпарадов. Тогда он только начал встречаться со своей супругой Екатериной Терешкович.

Я ей поверил, потому как дама была солидная, замужняя, воспитывала троих детей. А ещё она упакована по полной программе: дом на Рублёвке, несколько квартир в Москве, машины, — рассказал Солнцев.

Поначалу всё шло хорошо, шоумен много работал и получал хорошие гонорары. Он «не мог нарадоваться» тому, что в его жизни появился человек, который смотрит с ним в одну сторону. Однако вскоре всё изменилось.

После выступления в одном из столичных ночных клубов я зашёл в гримёрку и сел на диван перевести дух. А следом за мной — и мой продюсер. Она закрыла дверь на ключ и стала раздеваться. «Сейчас мы с тобой устроим жаришку не меньше, чем ты на сцене!» — вспомнил артист.

От такого предложения он оторопел, однако женщина не собиралась отступать — она полностью разделась, запрыгнула к нему на колени и стала валить на диван. Солнцев не сразу смог отреагировать на это, так как сильно растерялся.

Она попыталась сесть мне на лицо. Когда я её начал сталкивать с себя, она сжала мой пенис своими руками. «Или сейчас, или никогда!» — кричала она мне. Какой там секс, я думал лишь о том, как бы вырваться, — поделился шоумен.

Ему удалось сбежать, однако он не понимал, как строить дальнейшую работу. Вместе с продюсером было запланировано ещё четыре выступления, однако она оказалась «совершенно безумным человеком», и продолжала присылать артисту голые фотографии и видеоролики порнографического характера.

Это было безумие! Концерты я отработал, но после каждого выступления начиналось шоу. Она пыталась мной вступить в половой акт. Я даже грозил ей полицией, — отметил он.

Солнцев добавил, что и сейчас эта женщина периодически пишет ему, говоря, что он многое потерял. По его словам, после этой ситуации он приобрёл психологическую травмы, которая мешает ему до сих пор.

Многие женщины предлагают мне финансовую помощь, например, для съёмок клипов. Но я каждый раз впадаю в ступор. И все делаю сам, — пояснил он.

Ранее стало известно, что художник Никас Сафронов подвергся домогательствам со стороны клиентки во время работы над картиной. К Сафронову обратился бизнесмен из Швейцарии, который попросил написать его супругу в обнажённом виде. По словам художника, женщина начала приставать к нему сразу же, что было очень неприятно.