Успенская провела рум-тур по своему роскошному особняку

https://static.news.ru/photo/b3aa4e6e-3617-11eb-af9f-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagam.com

Любовь Успенская показала интерьеры своего особняка, в котором будет проходить запись её нового клипа.

На видео, опубликованном певицей в Instagram, Успенская в свободном чёрном платье и белых ботильонах спускается по роскошной лестнице и проходит в гостиную через кухню. На всём пути артистку окружают многочисленные операторы и сотрудники, участвующие в рабочем процессе. В гостиной Успенскую встречает за роялем композитор Брендон Стоун.

Мой дом превратился в павильон для съёмки клипа. Количество машин, автобусов и операторов-режиссеров больше, чем в целой стране! — говорит певица.

В подписи к видео Успенская отметила, что занимается любимым делом, а также пожелала «найти в жизни дело по душе, чтобы получать удовольствие от рабочего процесса и наслаждаться им».

Ранее Любовь Успенская призналась, что из-за многочисленных выходок её дочери Татьяны Плаксиной ей пришлось обратиться к психологу. По словам исполнительницы шансона, она никогда не думала, что обратится за психологической помощью, но последние события в её жизни надорвали что-то внутри неё, писал NEWS.ru.