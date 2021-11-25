Ургант с издёвкой пошутил о главе ФСИН из-за пыток в колонии

Российский телеведущий Иван Ургант жёстко пошутил про главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, которого накануне отправил в отставку президент РФ Владимир Путин на фоне скандалов с пытками в тюрьмах. Ургант осветил эту тему в своем юмористическом шоу «Вечерний Ургант». Он предложил Калашникову завести TikTok, потому что снимать «прикольные ролики» сотрудники ФСИН явно умеют.

Странно, что освободил [Владимир Путин Калашникова]. Там вроде всё нормально сейчас было. Куда обычно идут сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, которых увольняют? В TikTok! Потому что они же умеют снимать прикольные ролики, — сказал телеведущий.

Причём отставка главы ФСИН — это не первое увольнение. После публикации порталом Gulagu.net кадров физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице, 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены сразу же.

Исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин тогда заявил, что 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.