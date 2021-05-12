Ургант призвал «Золотой глобус» брать пример с жюри шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/b8e29738-b3b7-11eb-b8aa-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи на Первом канале пошутил над ситуацией вокруг премии «Золотой глобус» и посоветовал организаторам мероприятия брать пример с жюри шоу «Маска».

Он напомнил, что в США недовольны тем, что жюри не отражает в должной мере разнообразие американского общества.

Я могу сказать, что, наверное, жюри «Золотого глобуса» нужно брать пример в этом смысле только с жюри шоу «Маска» на НТВ. Потому что там представлены все: там есть и мужчины, и женщины, и представители разных национальностей, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригес, и Регина Тодоренко, — сказал он в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ранее американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США, заявили представители компании. В феврале газета Los Angeles Times отметила полное отсутствие темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов.