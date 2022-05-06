Ургант опроверг информацию о поездке на заработки в Европу

Иван Ургант / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант прокомментировал известие о том, что он едет на заработки в Европу с постановочной версией «Вечернего Урганта». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» телеведущий заявил, это эта информация старая и неправдивая.

Артист пояснил, что гастроли, о которых идёт речь, были запланированы давно, но теперь они не состоятся.

Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, ещё до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто это продаёт, мы не едем никуда, — сказал Ургант.

Телеведущий признался, что уже не успевает реагировать на сплетни из интернета. И если начать опровергать всё, что про него пишут, отметил артист, то времени у него не хватит даже на семью.

К сожалению, такое время, что всё, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то Telegram-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости, — резюмировал Ургант.

Ранее «КП» сообщила, что Иван Ургант вместе с Дмитрием Хрусталёвым и Аллой Михеевой отправляется на заработки в Европу. Артисты хотят представить европейскому зрителю сценическую версию «Вечернего Урганта».