https://static.news.ru/photo/77622850-24c5-11ea-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юмористы из «Уральских пельменей» обыграли увольнение врачей в Нижнем Тагиле в одном из эпизодов своего шоу. Сюжет вышел на телеканале СТС. В сценке Андрей Рожков в роли хирурга приходит к герою Вячеслава Мясникова и приносит заявление на увольнение.

Вы не можете уволиться. Вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, — возмущается чиновник.

В ответ врач признаётся, что сильно устал от нагрузки. Помимо своей работы, ему приходится работать в скорой помощи. На вызовы он ходит пешком, а пациентов в больницу несёт прямо на руках.

От чего вы устали? Вы обычный терапевт. Лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать? — недоумевает министр.

И добавляет, что медик зря возмущается, ведь у него есть всё, о чём можно только мечтать: зарплата в 12 тысяч рублей, новое оборудование, которого никто не видел вживую, а также шансы дослужиться до ведущего хирурга. После недолгих споров герою Мясникова удаётся уговорить врача остаться, передаёт «КП-Урал».

Голубчик, нужно немножечко подождать. Смотрите, курение на балконах уже запретили. Скоро будет четырёхнедельная рабочая неделя. Скоро все будут некурящие, отдохнувшие и здоровые. И вот тогда мы с вами вместе уйдём: я — в Лондон, вы — в такси, — заявляет довольный чиновник.

О кадровых проблемах в Нижнем Тагиле стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.

Позднее, как писал NEWS.ru, на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.