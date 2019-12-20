Юмористы из «Уральских пельменей» обыграли увольнение врачей в Нижнем Тагиле в одном из эпизодов своего шоу. Сюжет вышел на телеканале СТС. В сценке Андрей Рожков в роли хирурга приходит к герою Вячеслава Мясникова и приносит заявление на увольнение.
Вы не можете уволиться. Вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, — возмущается чиновник.
В ответ врач признаётся, что сильно устал от нагрузки. Помимо своей работы, ему приходится работать в скорой помощи. На вызовы он ходит пешком, а пациентов в больницу несёт прямо на руках.
От чего вы устали? Вы обычный терапевт. Лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать? — недоумевает министр.
И добавляет, что медик зря возмущается, ведь у него есть всё, о чём можно только мечтать: зарплата в 12 тысяч рублей, новое оборудование, которого никто не видел вживую, а также шансы дослужиться до ведущего хирурга. После недолгих споров герою Мясникова удаётся уговорить врача остаться,
Голубчик, нужно немножечко подождать. Смотрите, курение на балконах уже запретили. Скоро будет четырёхнедельная рабочая неделя. Скоро все будут некурящие, отдохнувшие и здоровые. И вот тогда мы с вами вместе уйдём: я — в Лондон, вы — в такси, — заявляет довольный чиновник.
О кадровых проблемах в Нижнем Тагиле стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.
Позднее, как писал NEWS.ru, на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен