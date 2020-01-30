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Ирина Шейк поделилась секретами своей красоты и рассказала о ежедневных процедурах, которые помогают ей в этом. Каждое утро российская супермодель начинает со стакана воды с лимонным соком и протирает лицо кубиком льда.

Шейк регулярно занимается спортом, нередко своё утро она начинает с тренировок в спортзале. В качестве вечерних процедур бывшая возлюбленная Криштиану Роналду наносит на лицо маску с коллагеном, крем для лица,...