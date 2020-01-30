Звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт умерла в Сиднее. Певица прожила всего 43 года.
Как
Наташа Стюарт стала популярна после участия в шоу «Голос» в 2019 году, до этого она гастролировала с концертами в течение 20 лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, один из авторов детской телевизионной программы «Маппет-шоу» Джек Бёрнс ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Он написал сценарии для 28 эпизодов кукольного шоу, а также был соавтором американского комика Джорджа Карлина.
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