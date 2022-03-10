Умер солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) умер в возрасте 50 лет. Причина смерти музыканта не называется, сообщает StarHit.

Представители артиста рассказали , что у Зинурова на 10 марта были запланированы два интервью, но после полудня он перестал выходить на связь. После его тело нашли в доме в деревне Капорки в Подмосковье.

Родные музыканта пребывают в шоковом состоянии, — говорится в публикации.

Том Хаос прославился как солист легендарной питерской группы, основанной в 1996 году. Участниками «Отпетых мошенников» были также Сергей Аморалов, Гарик Богомазов, продюсером — Евгений Орлов. Группа выпустила семь студийных альбомов за время своего существования. В числе хитов музыкального коллектива — «Девушки бывают разные», «Всяко-разно», «Люби меня, люби» и другие.

Том Хаос был участником группы до 2021 года, после он объявил, что покидает группу из-за финансовых разногласий. По словам Зинурова, его обманывал Сергей Аморалов, который задолжал ему большую сумму денег. Вместо Зинурова в группу пришёл Сергей Радченко.

Ранее сообщалось, что безденежье во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, вынудило бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова устроиться на работу в службу такси.