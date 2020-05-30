СМИ: экс-солист «Отпетых мошенников» работает таксистом во время пандемии

https://static.news.ru/photo/809f7c18-a2d5-11ea-99b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/garikbogomazov

Безденежье во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, вынудило бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря «Гарика» Богомазова устроиться на работу в службу такси, сообщают СМИ со ссылкой на ближний круг музыканта.

Друг Богомазова, некий Юрий, опроверг слухи о том, что сестра Гарика решила выселить его из квартиры в Санкт-Петербурге, передаёт «Стархит». По словам собеседника издания, эту «утку» запустил сам музыкант, чтобы заработать денег, согласившись участвовать в каком-нибудь ток-шоу.

Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать, — пояснил Юрий.

Сам Гарик рассказал своим подписчикам в Instagram, что его отношения с сестрой Евгенией на протяжении последних пяти лет складываются не лучшим образом. По его словам, Евгения решила завладеть квартирой после того, как в ней силами музыканта и младшей сестры Елены сделан ремонт и куплена новая мебель и техника.

Я всегда думал, что у меня есть семья. Есть дом - вернее квартира, родительская квартира, куда я могу всегда приехать, я думаю вы меня поймёте, что бы не было в жизни, мы всегда остаёмся детьми. Но сейчас сложилась ситуация - что меня хотят лишить этого дома, дома в котором я жил с родителями с 1979 года. И всё это делает родная сестра Евгения, - написал он.

Как писал NEWS.ru ранее, Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, сообщил, что наконец нашёл работу «по специальности». Ранее муж певицы Наташи Королёвой пожаловался на нехватку денег в период пандемии. Шоумен опубликовал в соцсети фотографию, где он в платочке и фартуке сидит на полу с тряпкой.