В Москве нашли украденную жилетку солиста «Короля и Шута» Полиция подозревает 66-летнего панка из Москвы в краже жилетки солиста «Короля и Шута»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Андрей Князев

Жилетка солиста группы «Король и Шут» Андрея Князева, пропавшая с выставки на московском «Винзаводе», нашлась, сообщает Telegram-канал Baza. В краже подозревают 66-летнего поклонника панк-культуры Александра Лазоревича. Полиция вышла на него 2 мая.

Поскольку жилет солиста оценивается в миллион рублей, мужчина рискует столкнуться с обвинением в краже в особо крупном размере. Максимальный срок наказания по этой статье составляет шесть лет.

Экспонат пропал 27 апреля вечером. Сотрудники музея обнаружили это вечером. Позже по камерам видеонаблюдения было установлено, что подозреваемый удостоверился, что за ним никто не следит, и присвоил себе артефакт.

Жилетка музыканта была одним из экспонатов вернисажа. Кроме нее, в выставочном зале также представлены другие сценические костюмы музыкантов, рукописи песен и редкие кассеты.

В марте в рунете состоялась премьера сериала «Король и Шут». В отличие от традиционных байопиков режиссер Рустам Мосафир умышленно не следовал канонам жанра и представил историю культовой рок-группы как сплетение реальных событий и фантазийного мира из сказочных текстов коллектива.