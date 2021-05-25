«Украшай мир»: Басков назвал главные достоинства Орбакайте

Певец Николай Басков поздравил в Instagram Кристину Орбакайте, которой исполнилось 50 лет. При этом он назвал главные достоинства артистки.
Дорогая Кристина! Поздравляю с Днём рождения! Громких творческих удач, здоровья и семейного благополучия! Ты уникальная, невероятно талантливая! Украшай мир прекрасными песнями, красотой, драматическим мастерством и неповторимой грацией долгие годы! — написал Басков.
Орбакайте не оставила без внимания пост певца и поблагодарила его за добрые слова.
Подписчики присоединились к поздравлениям звезды и сделали Кристине множество комплиментов.
С днём рождения! Ты красоточка, замечательная женщина и любящая мама. Дай Бог тебе здоровья, счастья, любви, тепла от родных и творческих успехов! — написала одна из поклонниц.