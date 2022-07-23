Уехавшая в США группа Little Big запланировала осенью гастроли по России

Фото: Соцсети

Уехавшая в США группа Little Big запланировала провести осенью гастрольный тур по российским городам, следует из данных сервиса «Яндекс.Афиша». Первый концерт намечен на 27 августа в Калининграде, второй — на 29 сентября.

Гастрольный график Little Big объемный и плотный. С 29 сентября по 10 декабря группа намерена посетить более 20 городов — Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Санкт-Петербург, Орел, Курск, Ярославль, Архангельск и Мурманск.

Завершится тур в столичном «Мегаспорте». Билеты на финальный концерт года будут стоить от 1200 до 5000 рублей.

Об отъезде нескольких членов группы из России стало известно в конце июня. Артисты сообщили об этом в описании к ролику Generation Cancellation, в котором призвали остановить спецоперацию на Украине.

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить всех участников группы гражданства и назвал их малообразованными. В ответ вокалистка Little Big Софья Таюрская опубликовала фотографию, на которой держит на коленях портрет Пригожина в рамке.

Таким образом музыканты в свойственной им саркастичной манере пошутили над продюсером.