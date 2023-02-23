Убийцу рэпера Nipsey Hussle приговорили к 60 годам тюрьмы

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвиняемого в убийстве рэпера Эрмиса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, приговорили к 60 годам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Los Angeles Times. В этот срок также вошло наказание за убийство двух человек, находившихся в роковой день вместе с музыкантом.

Верховный суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, приговорил 32-летнего Эрика Холдера-младшего к 25 годам заключения за убийство Nipsey Hussle и еще в 25 годам за то, что он использовал пистолет. Кроме того, десять лет Холдер получил за убийство двух других мужчин, находившихся рядом с рэпером.

Американский рэпер Эрмис Аргедом был застрелен 31 марта 2019 года в возрасте 23 лет в принадлежавшем ему магазине одежды в Лос-Анджелесе.

Сообщалось, что продажи записей музыки убитого рэпера увеличились почти в 28 раз. Альбом артиста Victory Lap поднялся на второе место в чарте Apple Music.

Также сообщалось, что известный рэпер Kodak Black записал видеообращение к вдове погибшего Nipsey Hussle Лорен Лондон, в котором предлагает себя на роль её нового парня.