У TikTok-блогера Дины Саевой из квартиры сбежала змея

https://static.news.ru/photo/f696512a-3313-11eb-9d56-fa163e074e61_660.jpg Дина Саева Фото: senoritasaeva/instagram.com

TikTok-блогер Дина Саева рассказала подписчикам о довольно странном инциденте, который произошёл с ней не так давно. Так, некоторое время назад у девушки сбежал её любимый питомец, а именно — змея.

По словам Саевой, она приобрела змею неделю назад. Питомец покинул место своего обитания в ночь на 29 ноября.

Вчера ночью она сбежала из своего террариума. Я не знаю, где буду её искать, — написала Саева в Instagram.

Блогер также добавила, что змеи сбегают только тогда, когда начинают охотиться на своего хозяина. Она заверила подписчиков, что до поимки питомца не будет спать в своей квартире.

Стоит отметить, что Саева дополнительно указала возможное место нахождения змеи. По её мнению, питомец может прятаться в тёплом труднодоступном месте и в местах, изолированных от окружающей среды.

Ранее NEWS.ru писал, что пользовательница TikTok под никнеймом brendabarrette опубликовала видео со своим зелёным попугаем. В ролике птица мирно сидит на клетке и чирикает, неожиданно она начинает устрашающе шептать слова, в которых можно разобрать: «Хочешь знать секрет? Я не попугай, я шпион».

Чтобы хозяйке было понятно, попугай повторяет эту фразу несколько раз.