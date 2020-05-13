У Михаила Ширвиндта родился сын от новой супруги

https://static.news.ru/photo/f131422c-94ed-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Михил и Александр Ширвиндты Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссёр и актёр Александр Ширвиндт сообщил, что у его 62-летнего сына — телеведущего Михаила Ширвиндта — родился сын. Михаил женат во второй раз, от предыдущего брака у него есть дочь Александра, у которой тоже месяц назад родились близнецы.

У моего 62-летнего сыночка Миши, молодожёна, родился сын, которого даже никак не назвали, — сообщил «МК» Александр Ширвиндт.

Он уточнил, что ребёнок с матерью ещё находятся в роддоме.

Кроме того, Александр Ширвиндт рассказал, что месяц назад стал прадедушкой. Сыновей-близнецов родила дочь Михаила Ширвиндта Александра. И так получилось, что «дядя на один месяц младше племянников».

Позволить себе в этот период страшной изоляции и вселенского кошмара, невозможности никакого общения приобрести сразу трёх новорождённых — нужно иметь наглость, смелость, нахальство и, конечно же, чувство юмора, — резюмировал легендарный худрук Театра сатиры.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ширвиндт развёлся с женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Иск о разводе в Пресненский суд Москвы пара подала в июле 2019 года. Решение о расторжении брака было принято мировым судьёй 5 сентября. Сообщается, что теперь уже бывшие супруги на заседание суда не явились. Они ещё на досудебной стадии попросили решить вопрос о разводе без них.