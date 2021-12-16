Тёща расчленённого рэпера Картрайта будет добиваться компенсации в суде

Тёща расчленённого рэпера Энди Картрайта Елена Кохал, с которой были сняты подозрения в его убийстве, будет добиваться компенсации в суде за моральный вред, сообщает «Газета.Ru». Адвокат её дочери Марины Юрий Авдеев объяснил, что доказательств о причастности 68-летней женщины к преступлению нет.

Безусловно, она планирует (обратиться за компенсацией. — NEWS.ru), мне это известно. Размер компенсации не скажу, во сколько она оценит свои страдания моральные и нравственные. Дело прекратили, потому что отсутствует состав преступления. Пока они прекратили дело в отношении Елены Михайловны из-за отсутствия её причастности. Тут и состава нет, самого события нет. Они причину смерти назвать не могут, способы убийства назвать не могут. Всё остальное — это их предположения, что, возможно, было убийство. Вот всё, на чём держится обвинение. У бабушки там вообще никаких доказательств того, что она могла быть причастна к чему-то, просто нет, — сказал Авдеев.

Адвокат самой Елены Кохал Дмитрий Размустов сообщил, что возможную компенсацию с ней он ещё не обсуждал. Он уверен, что разговор об этом состоится и решение будет известно в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прекратили дело Елены Кoхал, которую ранее считали пособницей убийства. Рэпер был убит летом 2020 года. Следователи считают, что жена убила его в результате конфликта, после чего расчленила тело.