«Ты пример для многих»: Муцениеце показала фото с Курцыным

https://static.news.ru/photo/9d03e88a-84ac-11eb-992c-96000091f725_660.jpg Агата Муцениеце Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце поздравила с днём рождения своего коллегу Романа Курцына.

В своём Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с актёром.

Ты пример для многих, во многом! С днём рождения! Загадай сегодня всё самое заветное! Обязательно сбудется! — написала она, отметив, что рада знакомству и дружбе с Курцыным.

При этом Муцениеце подчеркнула, что между ними нет романтических отношений. Такой комментарий она оставила на фоне слухов о её личной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце заподозрили в романе с женатым режиссёром Климом Шипенко. В доказательство этого в социальных сетях опубликовали кадры, на которых похожая на Муцениеце девушка обнимается с якобы Шипенко после выхода из театра.

Брак Муцениеце с Павлом Прилучным распался в 2020 году. Супруги хотели разойтись мирно, но в итоге не обошлось без скандалов. Однако, как заявила актриса, бывшие не должны показывать свои обиды при детях, а обязаны помнить, что они прежде всего родители.