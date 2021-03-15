«Трусы потерял?»: рассуждающего об искусстве голого Тарзана подняли на смех

https://static.news.ru/photo/279c029c-858f-11eb-9963-96000091f725_660.jpg Тарзан Фото: tarzan_official/instagram.com

Супруг певицы Наташи Королёвой, шоумен и бодбилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, насмешил своих фанатов новой публикацией. Знаменитость сфотографировался полностью обнажённым и порассуждал об искусстве.

В своём микроблоге Глушко опубликовал снимок, на котором позирует на фоне мольберта. Стоит заметить, что знаменитость с детства рисует и в комментариях под одной из публикаций он отметил, что картину, которая также фигурирует на снимке, он нарисовал сам. Тарзан сидит в позе роденовского «мыслителя». Примечательно, что одежды на нём не наблюдается.

Вот сижу и думаю — почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела нет? Ведь второе гораздо сложнее, — поделился своими мыслями Глушко, — Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать.

Часть поклонников согласилась с шоуменом. За сутки пост набрал почти пять тысяч лайков и множество комментариев. Тем не менее другие же юзеры раскритиковали артиста и подняли его на смех. Комментаторы обратили внимание на тот факт, что Тарзану уже больше 50 лет и ему не стоит так оголяться.

«Божеее, оденьтесь и уймитесь», «Тарзан, где трусы потерял?», «Ничего особенного в вашем теле я не вижу. Даже наоборот, как-то уже прикрыть хочется. Извините, но вы уже не в том возрасте, пора бы уже угомониться», — писали юзеры.

Впрочем, под шквал критики попадает не только сам Глушко, но и его родные. Так, ранее NEWS.ru писал, что мама певицы Наташи Королёвой вызвала недоумение и раздражение у подписчиков, опубликовав фотосессию по случаю своего 75-летия. После того как на Людмилу Порывай обрушилась критика пользователей соцсетей, она решила оправдаться и свалила всю вину за нелепые снимки на дочь.