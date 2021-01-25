Травматолог объяснил травму Кудрявцевой ломкостью костей

https://static.news.ru/photo/e76703ce-5f92-11eb-a7db-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева вновь оказалась в больнице после коронавируса, но уже с переломом крестца. Причина перелома может крыться в хрупкости костей телеведущей, считает директор Центра реабилитации МГМУ имени Сеченова, остеопат и травматолог-ортопед Константин Терновой.

По мнению медика, хрупкость костей может быть обусловлена наступившей менопаузой, однако в 49 лет скелет ещё не должен быть настолько хрупким. В день падения Кудрявцева должна была выйти на работу после больничного, сообщает издание «Дни.ру».

Как рассказала сама телеведущая, она упала прямо на руку своей двухлетней дочери Маши. Девочка не пострадала, но очень испугалась. Около часа ведущая пролежала на полу рядом с ребёнком, не в силах подняться, пока муж Игорь Макаров не пришёл с работы и не застал эту ужасающую картину.

По словам травматолога, переломы крестца бывают разные. Они могут быть вертикальными, горизонтальными, требующими и не требующими оперативного лечения. В случае лёгкого перелома достаточно специального пояса, перелом без смещения срастается за четыре-пять недель.

Поначалу нужен покой, потом в специальном поясе можно ходить. Ей 49 лет. Это возраст менопаузы. Но это ещё рано для ломкости костей. Просто это неудачное стечение обстоятельств. Упасть можно по-разному, — поясняет доктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что после перелома крестца почти не двигается. Звезда получила травму дома, когда поднималась на чердак по лестнице.