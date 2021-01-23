Топ-5 знаменитых холостяков с любимыми питомцами

https://static.news.ru/photo/3dc0fd50-5d0a-11eb-9ea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: henrycavill / Instagram

Многие голливудские звезды ещё не обзавелись семьёй и отношениями, зато у них есть любимые четвероногие друзья, которые скрашивают их одиночество. К самым завидным холостякам Голивуда можно отнести звезду «Ведьмака» Генри Кавилла, Капитана Америку Криса Эванса и других красавчиков. Кто же их верные друзья — в нашей фотоподборке.

Кавилл и Кал-Эл

Кал-Эл появился у британского актера в 2014 году. Кавилл взял его из приюта и назвал в честь героя фильма «Человек из стали», принесшего актёру мировую известность. Из-за безграничной любви к собаке, Генри постоянно публикует её фото в соцсетях, а поклонники даже создали десятки фан-страниц животного.

Крис Эванс и Доджер

Питомец Эванса тоже из приюта. Он познакомился с Доджером в 2015 году на площадке фильма «Одарённая» и уехал домой вместе с рыжим красавцем. В своих многочисленных интервью Крис не раз упоминал пса. Иногда он берёт Доджера на съемочную площадку.

Adriana Fernández Reiris / youtube

Джейк Джилленхол + Аттикус и Бу Рэдли

У голливудского актёра, который тоже пока не нашел семейного счастья, было два любимых пса. Одного он назвал в честь персонажей книги Харпер Ли «Убить пересмешника». Так немецкая овчарка стала Аттикусом. Её актеру подарила бывшая девушка Кирстен Данст. Актёры забрали её в службе спасения животных. А второй пёс — смесь мопса и бигля. Его имя Бу Рэдли.

Сейчас у Джилленхола овчарка по имени Лео. Журналисты сняли его на прогулке с Лео по Нью-Йорку.

Ален Делон и пес Лубо

За всю жизнь у французского актёра Алена Делона, от красоты и харизмы которого сходили с ума миллионы женщин по всему миру, было больше 40 собак. Он так любит животных, что в данный момент является владельцем пяти питомников для них. Компанию же актёру на постоянной основе составляет пес по кличке Лубо. Ему в этом году исполнилось пять лет.

Adriana Fernández Reiris / youtube

Бен Аффлек и много, много собак

Недавно вернувшийся в ряды холостяков Бен Аффлек тоже большой любитель собак. Когда он разводился с актрисой Дженнифер Гарнер, в семье было три крупных пса — немецкая овчарка, золотистый ретривер и лабрадор ретривер.

Ранее NEWS.ru писал, что Бен Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас. А чтобы ничего не напоминало о ней, он выбросил все вещи, связанные с девушкой, на мусорку. Папарацци застали его помощников, пытающихся засунуть ростовую картонную Армас в мусорный бак.