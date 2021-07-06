Тодоренко рассказала о серьёзной болезни и задумалась о смерти

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала в сторис Instagram о серьёзной болезни — с детства она страдает сильными болями в спине, из-за чего иногда у неё возникают мысли о смерти.

По словам знаменитости, стремление не отличаться от здоровых ровесников серьёзно изменило её жизнь — девушка всегда доказывала себе, что способна на большее, нежели «нормальные дети». Журналистка облетела всю планету, преодолела 230 тысяч км по воздуху, опустилась в недра Земли на 400 метров и выполнила несколько прыжков с большой высоты.

Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это моё личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть, — отметила Тодоренко.

До этого она поделилась с поклонниками радостной семейной новостью. Ведущая только недавно отметила годовщину свадьбы с певцом Владом Топаловым, а теперь, по её словам, новый этап в жизни наступает у их сына Миши. Ребёнок готовится к детскому саду. Малыш родился в звёздной семье в 2018 году.