Тодоренко рассказала о новом этапе в жизни сына

Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной семейной новостью. Ведущая только недавно отметила годовщину свадьбы с певцом Владом Топаловым, а теперь, по её словам, новый этап в жизни наступает у их сына Миши.

Ребёнок готовится к детскому саду, о чём ведущая рассказала в сторис.

Сходили сегодня с малышом в поликлинику, сдали все анализы. Готовимся к детскому саду! — сообщила теледива и показала, как гуляет с мужем и сыном.

Малыш родился в звёздной семье в 2018 году. Порой мать с отцом называют мальчика Майклом. На одном ребёнке счастливые родители останавливаться не собираются. Тодоренко говорила о том, что в их планах с мужем — завести ещё одного малыша. Однако супруги много работают и не могут пока реализовать свою мечту.

Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко рассказала, планирует ли её муж Влад Топалов возвращаться в шоу-бизнес. По её словам, певец вряд ли продолжит выступать, так как предпочитает давать концерты «только для души».