«Только для души»: Тодоренко рассказала, вернётся ли Топалов в шоу-бизнес

https://static.news.ru/photo/ab7746c8-bc65-11eb-8742-96000091f725_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, планирует ли её муж Влад Топалов возвращаться в шоу-бизнес, пишет KP.RU.

По её словам, певец вряд ли продолжит выступать, так как предпочитает давать концерты «только для души».

Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может, в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию и будем там продвигать себя, — поделилась она.

Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы она жить за границей, Тодоренко отметила, что для неё не существует границ, особенно после проекта «Орёл и решка». Единственным препятствием для путешествий ведущая назвала пандемию коронавируса.

Тодоренко уточнила, что больше всего их с Топаловым привлекает побережье Калифорнии, где всегда солнечно и можно заниматься сёрфингом. Также в числе фаворитов звёздной пары Индонезия и Австралия.

Ранее Тодоренко опубликовала фотографии из больницы, куда попал Топалов. По словам светской львицы, она не спала четыре ночи, потому что переживала из-за супруга.