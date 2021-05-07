«Четыре ночи не спала»: Тодоренко показала фото Топалова из больницы

Телеведущая Регина Тодоренко в своём Instagram опубликовала фотографии из больницы, где сейчас находится её супруг, певец Влад Топалов. По словам светской львицы, она не спала четыре ночи, потому что переживала из-за супруга.
О состоянии артиста причинах госпитализации пока неизвестно, однако, как сообщил сам Топалов, ему уже гораздо легче. Тодоренко ночевала рядом с мужем на соседней кровати, а потом и вовсе забралась к нему.
На фото я выгляжу очень плохо, почти четыре ночи не спала, очень нервничала. Сначала можно было только рядышком на раскладушке прилечь и подежурить. Потом обнаглела и перекочевала к мужу. И впервые за пять дней увидела его улыбку, — поделилась телеведущая, показав снимки из палаты.