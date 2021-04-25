Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Топаловым

https://static.news.ru/photo/1ae1de46-a655-11eb-a007-96000091f725_660.jpg Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что романтика в отношениях с Владом Топаловым поутихла. Как призналась звезда в «Север шоу» на канале RU.TV, проблемы начались после рождения сына Майкла.

Ты совсем забываешь про эту романтическую часть, которая очень важна. Начинаешь погружаться в рутину, быт, заказать еду, думаешь о подгузниках... А потом вспоминаешь про мужа. А, муж? Да, у меня где-то был муж. Прости, как тебя зовут? — посмеялась телеведущая.

По словам Тодоренко, они оба много работают и чаще видятся на проектах, чем дома. Однако всё свободное время супруги стараются отдавать семье, пытаясь находить баланс между работой, домом и личными взаимоотношениями.

Тодоренко не срывает, что между ними возникают недопонимания, но муж всегда помогает ей и поддерживает в развитии карьеры.

Ранее Регина Тодоренко остригла длинные волосы. На своей странице в Instagram она заверила поклонников, что смена имиджа не связана с разводом.