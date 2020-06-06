Тодоренко опубликовала трогательное видео с именин сына

Тебе полтораха стукнула, братан! — говорит сыну Топалов.
В честь этого события супруга певца написала сентиментальное послание в лином блоге.
Полтора. Расти, наше счастье! Еще один рубеж пройден. Совсем недавно ты помещался у папы на ладошках, издавая звуки сирены, а теперь с лёгкостью говоришь «авокадо» и «агрегат» и даже умеешь делать собаку мордой вниз. Мы любим нашего медвежонка, — написала Регина Тодоренко в своём профиле.
Несмотря на странный выбор даты для дня рождения, подписчики присоединились к поздравлениям. Они осыпали ребёнка комплиментами и удивились, как вырос сын Тодоренко. Поклонники звёздной пары сошлись на том, что малыш растёт «красивым и милым» мальчиком.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко призналась, что почти сразу после родов приступила к работе. Блогер вернулась к съёмкам, когда малышу было два месяца.