Тодоренко опубликовала трогательное видео с именин сына

https://static.news.ru/photo/b92c621e-a79c-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко опубликовала видео с семейного праздника, устроенного в честь полуторалетия сына Миши. Телеведущая и её муж поздравляют малыша. которого они называют Майклом, с днём рождения.

На видео мальчик сидит на полу у кровати в куче мягких игрушек. Регина и Влад Топалов поют песню Happy Birthday, снимают малыша и поздравляют его.

Тебе полтораха стукнула, братан! — говорит сыну Топалов.

В честь этого события супруга певца написала сентиментальное послание в лином блоге.

Полтора. Расти, наше счастье! Еще один рубеж пройден. Совсем недавно ты помещался у папы на ладошках, издавая звуки сирены, а теперь с лёгкостью говоришь «авокадо» и «агрегат» и даже умеешь делать собаку мордой вниз. Мы любим нашего медвежонка, — написала Регина Тодоренко в своём профиле.

Несмотря на странный выбор даты для дня рождения, подписчики присоединились к поздравлениям. Они осыпали ребёнка комплиментами и удивились, как вырос сын Тодоренко. Поклонники звёздной пары сошлись на том, что малыш растёт «красивым и милым» мальчиком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко призналась, что почти сразу после родов приступила к работе. Блогер вернулась к съёмкам, когда малышу было два месяца.