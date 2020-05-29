Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок

https://static.news.ru/photo/af345cd2-a1aa-11ea-a586-fa163e074e61_660.jpg Фото: reginatodorenko/instagram

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что почти сразу после родов приступила к работе.

Блогер вернулась к съёмкам, когда малышу было два месяца. Она брала сыне везде. В какой-то момент он заболел. Врачи поставили диагноз «трахеит». Звёздная мама, испугавшись за здоровье своего отпрыска, всё же решила не отрываться от графика.

Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как ездил с мамой на обучение, как заболел трахеитом в 2 месяца, а нам вылетать на следующий день в другую страну на съемку. Ох, если бы вы знали, как мне было страшно и какое гадкое чувство вины съедало изнутри, боясь не додать малышу необходимого внимания и ласки. Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребёнка на бабушку, — цитирует «Экспресс газета» слова светской львицы.

По словам звезды, она испытывает чувство вины, что могла недодать Майклу необходимую любовь и заботу, так как продолжала много работать. Ей даже пришлось сделать из собственной квартиры съёмочную площадку. Так она совместила работу и семью.

Ранее молодая мама рассказала, что позволяет сыну всё испробовать на себе и не хочет мешать ему развиваться. По её мнению, это гораздо лучше, чем всё запрещать. 29-летняя Тодоренко часто даёт ребёнку смартфон на изучение, не прочь купить ему розетку, чтобы он смог разобрать её и наконец посмотреть, что внутри. При этом многие её поклонники выразили несогласие с таким подходом и предупредили ведущую, что в жизни ребёнка должны быть запреты, иначе он вырастет неуправляемым.

Как писал NEWS.ru, в апреле редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии.