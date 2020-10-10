«Тигрица»: Пригожин удивил поклонников неожиданным образом Валерии

https://static.news.ru/photo/a59f754e-0c49-11eb-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Иосиф Пригожин опубликовал в своём микроблоге ролик, в котором его жена Валерия предстаёт в совершенно неожиданном образе. В кадре, который длится несколько секунд, Валерия имитирует хищную кошку.

Пригожин, решивший повеселить поклонников, подписал ролик так:

Моя ласковая кошечка с голодухи может превратится в тигрицу.

Сейчас продюсер и певица самоизолировались у себя дома, чтобы не заболеть коронавирусом. Этим летом в жизни певицы произошло знаменательное событие: женился её старший сын Арсений Шульгин. Валерия всплакнула, отмечая торжественное событие. Пара отметила пышную свадьбу в ресторане и в лесу на второй день. А после молодожёны уехали в Турцию, чтобы провести медовый месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия осталась без новогодних корпоративов, заявил в интервью NEWS.ru её супруг и продюсер Иосиф Пригожин. Причина — неопределённость, связанная с распространением коронавируса.