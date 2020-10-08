Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

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Экс-супруга продюсера Алексея Михайловского, который создал проект «Дом-2», решила обвинить телеведущую Ксению Собчак в любовной связи с ним. Как утверждает Василина Михайловская, именно из-за этого романа произошёл развал их семьи.

Примечательно, что обвинения Михайловской были озвучены вскоре после выхода интервью певицы Наташи Королёвой. Так, артистка подробно рассказала Собчак об измене Сергея Глушко, известного как Тарзан. Когда-то именно интервьюерша этой записи...