«Мама-трансформер»: лишившаяся кисти Грачёва родила третьего ребёнка

Блогер и телеведущая Маргарита Грачёва стала жертвой бывшего мужа: он отвёз девушку в лес и отрубил ей кисти рук. Однако россиянка не отчаялась и продолжила жить дальше, сейчас она родила уже третьего ребёнка. Счастьем девушка поделилась в Instagram, в шутку назвав себя «мамой-трансформером».

Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10, — сообщила Грачёва.

По данным StarHit, Грачёва рожала в элитном роддоме, расположенном на Фурштадской улице: в этом же заведении на свет появились дети многих российских звёзд, например экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, актрисы Анастасии Мельниковой, телеведущего Ивана Урганта.

В декабре 2017 года бывший муж 28-летней телеведущей вывез её в лес, где отрубил девушке кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Грачёву в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, а Маргарите врачи пришили левую кисть, изготовив для правой протез.

Ранее стало известно о рождении маленького сына Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, Льва Авербуха.