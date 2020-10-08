Тарзан побывал на допросе по делу о краже драгоценностей Королёвой

https://static.news.ru/photo/8ec2ae98-098f-11eb-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tarzan___official

Стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) явился на допрос в УВД Западного административного округа Москвы.

По данным РЕН ТВ, полицейские допросили артиста по делу о пропаже украшений его жены Наташи Королёвой. Тарзан вышел из здания органов внутренних дел и не стал отвечать на вопросы поджидавших его представителей СМИ.

В начале сентября Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его соблазнили, предварительно одурманив некими препаратами. Правда, вскоре Тарзан удалил видео с этим признанием.

Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй.

Глушко и Королёва обсудили ситуацию в YouTube-шоу Ксении Собчак. Как писал NEWS.ru, певица отказалась признавать связь Тарзана с другой женщиной изменой. По словам Королёвой, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.