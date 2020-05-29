Тарзан нашёл работу «по специальности» после жалоб на нехватку денег

https://static.news.ru/photo/1b55f4de-a188-11ea-af4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Global Look Press

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, сообщил, что наконец нашёл работу «по специальности». Ранее муж певицы Наташи Королёвой пожаловался на нехватку денег в период пандемии.

Шоумен опубликовал в соцсети фотографию, где он в платочке и фартуке сидит на полу с тряпкой. Многие поклонники оценили его юмор.

Устроился на работу ... по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом, — подписал он фото в Instagram.

Как писал NEWS.ru, ранее Тарзан призвал власти помогать в период пандемии артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции. Его предложение вызвало массу негативных комментариев. Были и предложения о трудоустройстве. Так, сыродел Олег Сирота предложил Глушко вместе с женой поработать на его молочной ферме. Подработку таксистом ему предложил и представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.