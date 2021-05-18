«Такая гордость за страну!»: россияне оценили выступление Манижи

https://static.news.ru/photo/2d06d6a4-b833-11eb-9fe5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/manizha/

Россияне высоко оценили выступление Манижи на Евровидении. Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.

Восторженные комментарии появились на площадке Первого канала по трансляции Евровидения в соцсетях, а также в комментариях в микроблоге артистки, так блистательно представившей страну на международном песенном конкурсе.

Российская публика по достоинству оценила и расписной наряд с русскими узорами, и мощные овации, которыми европейцы наградили за выступление представительницу России.

«Песня крутая, номер классный!», «Настоящая, смелая, талантливая!!!! Мы с тобой!», «Вот молодец!!!! ВСЯ Россия с тобой!!! Овации были сильными!!!!!!», «Манижа умничка!!! Отожгла так отожгла!!! Понравился цветной расписной наряд с русскими узорами и видео с женщиной в кокошнике на экране сцены, получилось в европейском стиле прям», «Ты красотка!!!! Супер, мощно!!!! Мурашки от русских слов на сцене Евровидения!!! Удачи! Ты супер!!!!!», пишут в комментариях россияне.

Своё восхищение Маниже выразили и иностранные зрители. В микроблоге певицы есть отзывы и от поляков, и от испанцев, и множество других на разных языках мира. Появившиеся было хейтеры со своими «кто такая» и «откуда взялась» на фоне достойного выступления артистки смотрелись слабо: тему никто не развивал и им попросту не отвечали.

Ясно одно: после мощного выступления Манижи на конкурсе, где в своё время стартовали легендарные музыкальные звёзды, забыты все претензии по поводу содержания песни артистки и вопрос, достойна ли она представлять страну на Евровидении.

Как сообщалось ранее, выступление Манижи на Евровидении стало большим открытием для зарубежных СМИ. Номер представительницы России назвали «свежим, великолепным и актуальным».