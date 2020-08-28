Сын Валерии показал гору подарков со свадьбы

https://static.news.ru/photo/947e8a36-ea5f-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в соцсетях, как много подарков им с невестой подарили на свадьбу. Квартира молодого человека буквально усеяна цветами и яркими коробками.

Что именно находится в коробках, молодой человек и сам пока не знает, но выразил надежду, что успеет открыть их все до выходных.

Вчера у нас прошла фантастически душевная свадьба, — признаётся сын певицы и добавляет, что это торжество он запомнит на всю жизнь.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа на берегу Живописной бухты в Москве. Первый танец жених и невеста станцевали под песню Валерии, которая не смогла сдержать слёз на церемонии бракосочетания.

Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в прошлом году, предложение сделал месяц назад. Многие связали такое решение с беременностью невесты, хотя официального подтверждения этому нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал трогательные кадры со второго дня свадьбы. В этот раз молодых поздравляли только самые близкие люди.