Сын Наташи Королёвой назвал минусы жизни в США

https://static.news.ru/photo/7970272e-b721-11eb-8bf7-96000091f725_660.jpg Фото: grek_grex/instagram.com

Сын певицы Наташи Королёвой Архип Глушко три года прожил в американском городе Майами (штат Флорида) и вернулся в Россию. Звёздный наследник назвал все минусы быта в США. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в социальной сети Instagram.

По его словам, в Майами скучно и «вся жизнь протекает очень медленно». Молодой человек отметил, что ему не понравились жаркий климат и постоянная влажность. К недостаткам Архип добавил менталитет американцев.

Но несмотря на это, за время проживания во Флориде я завёл много знакомых и друзей, поэтому всё равно чувствуется какая-то ностальгия и привязка к этому месту, — написал Архип.

В апреле Наташа Королёва прокомментировала ситуацию с изменами своего супруга Тарзана. По её словам, сейчас она старается во всём помогать в первую очередь своему 17-летнему сыну Архипу, «суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и так же легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать».

Как писал NEWS.ru, ранее была задержана подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова за кражу драгоценностей Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.